Grupo é preso usando fardas falsas do Exército e portando armas e droga

Mais uma tentativa de homicídio foi registrada na capital. O adolescente L.M.S.C , de 16 anos, foi ferido com um tiro na tarde desta quarta-feira (13), o crime aconteceu na rua da Hosana no bairro João Eduardo.

Segundo informações da polícia repassadas a reportagem do site ac24horas, a vítima caminhava com um amigo em via pública, quando homens armados em um veículo se aproximaram e um deles de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros contra as vítimas. O Adolescente foi baleado com um projétil no abdômen que transfixou o corpo. Mesmo ferido, ainda conseguiu correr e em seguida caiu no asfalto. Os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao pronto socorro de Rio Branco. Segundo o médico do Samu, o estado de saúde do adolescente é estável, mas pode se agravar devido a bala ter transfixado o corpo.

Policiais Militares do 3° Batalhão estiveram no local, colheram informações em seguida fizeram rondas na região na tentativa de prender os acusados, porém ninguém foi encontrado.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia não soube informar a motivação do crime.