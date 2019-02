Ex-diretor de Sebastião Viana é nomeado por Gladson Cameli

Depois de fazer campanha para o Partido dos Trabalhadores ao governo do Acre, ano passado, Rennan Biths de Lima Lima, ex-diretor executivo de Gestão Estratégica e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública no governo de Sebastião Viana, foi nomeado pelo governador Gladson Cameli para o cargo de diretor na Secretaria de Planejamento do Estado.

O salário do recém-nomeado, de acordo com a CEC, pode variai entre R$ 13 e 16 mil. A nomeação está publicada no Diário Oficial desta terça-feira (12).

Biths trabalhava com o ex-secretário de Segurança, Emylson Farias, candidato à vice na chapa do PT, ao lado de Marcus Viana.

Mais um capítulo para a novela de críticas da oposição que virou situação. Enquanto militantes aliados de Gladson ficam de fora, “ex-militantes” petistas parecem ter carta branca no atual governo.