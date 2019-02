Evangélicos associam morte de Boechat à crítica a Malafaia

Está sob a mesa do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Junior, o requerimento do governo do Acre pedindo que a casa aprove o nome do pecuarista Alércio Dias para o cargo de diretor-presidente do Instituto Acreprevidência e também a recomendação do Ministério Público do Acre pedindo que o indicado do Palácio Rio Branco não seja nomeado, devido ele ter sua ficha uma condenação por improbidade administrativa da época em que foi secretário de educação do governo de Orleir Cameli.

Segundo o ac24horas apurou, o presidente do Parlamento não definiu o que fazer. O processo de formação de uma Comissão Especial ainda se iniciou devido as Comissões Permanentes da Casa ainda não terem sido definidas. Só após a formação das Comissões, a Comissão de análise do nome de Dias poderá se instalada. Existe a possibilidade da Casa devolver o requerimento ao governo, mas, isso ainda não foi definido.

Questionado sobre a possibilidade de devolução do pedido do Palácio Rio Branco, o líder do governo Gerlen Diniz (Progressistas) disse que ainda não foi informado de nada. “Ainda não fui informado nada sobre isso. Sabemos da recomendação, mas não existe nada. Quem decide isso é o presidente”, disse Diniz. Até o fechamento desta matéria, o presidente da Casa, Nicolau Junior ainda não havia se manifestado.