Colégio de Aplicação da Ufac promete rever horário em relação ao almoço dos alunos

No início da noite de segunda-feira, 11, a Equipe Gestora do Colégio de Aplicação de Rio Branco divulgou nota ao público afirmando ter convocado o Conselho Escolar para tratar sobre a possibilidade de permitir que os estudantes permaneçam na escola em dias de turno integral (principalmente na hora do almoço).

Em uma rede social, alguns estudantes aprovaram a atitude do colégio. O conselho escolar, que conta com representantes de cada segmento da escola (pais, alunos, professores, técnicos administrativos e representante da reitoria), irá tratar a situação do horário do colégio em relação ao repouso/almoço.

O conselho é o órgão máximo da instituição de ensino, sendo a instância de decisões e deliberações sobre normas e regras do colégio.

Entenda o caso

Uma fotografia, compartilhada por centenas de internautas, apresenta um adolescente que seria aluno do CAP fazendo a refeição do almoço no banheiro da escola. A justificativa, conforme postagem publicada na internet, é de que o colégio não permite que os estudantes se alimentem nas dependências da instituição no horário de almoço.

O advogado e político Gabriel Santos também se manifestou publicamente, segundo ele, como a escola funciona em período semi-integral, os alunos almoçam em bancos de praças do Centro, esperando o contra-turno, no entanto, a Universidade Federal do Acre (Ufac) precisa intervir nisso, e caso aconteça algum tipo de violência contra esses jovens na rua, a direção deve ser responsabilizada.

Por meio de nota, a Reitoria da Universidade Federal do Acre (Ufac) posicionou-se afirmando que a proibição não era de conhecimento da administração superior. A nota diz, ainda, que o CAP possui gestão independente e tal decisão foi tomada por diretoria eleita pela comunidade.

“A administração superior da Ufac se compromete em intervir junto ao CAP para que os alunos possam se alimentar no refeitório, de maneira digna e adequada”.