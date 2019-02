Acre registra 41 mortes violentas nos primeiros 41 dias deste ano

A Operação Alvorecer, deflagrada pela Polícia Federal, nesta quarta-feira, 13, desarticulou uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A operação ocorreu nos Estados do Acre, Alagoas e Rio Grande do Norte e resultou na apreensão de mais 700 quilos de entorpecentes.

De acordo com o delegado da Polícia Federal, Fares Feghali, responsável pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal, esse foi um dos mais importantes trabalhos de repressão ao tráfico de drogas, na região. Feghali revelou que a organização criminosa movimentou mais R$ 20 milhões em dois anos e os envolvidos levavam uma vida luxuosa, tendo carros de luxo, fazendo viagens.

“Todos os bens móveis, veículos, que foram utilizados para cometer esses crimes foram apreendidos. Já foram apreendidos oito veículos de luxo, mas estão sendo cumpridos mandados para 53 veículos de luxo que iam desde SUV, caminhonetes e demais veículos de alto valor”, destacou o delegado federal.

Há dois anos a PF investiga a quadrilha formada por um grupo fechado, que não pertenciam a facções nacionais, mas possui ligações e alianças com três facções que atuam no Acre. “A operação de hoje foi importante também porque essa organização era um ‘braço’, uma extensão dessas facções criminosas”, observou Fares Feghali.

Os líderes da organização atuavam de dentro de presídios. Um deles cumpre pena num presídio do Acre e outros dois em unidade prisional do Rio Grande do Norte. Todos deverão ser encaminhados para presídios federais de segurança máxima.

A ação envolveu a participação de mais de 100 agentes que atuaram no cumprimento de 81 mandados judiciais, dentre os quais 13 mandados de prisão preventiva, 19 mandados de busca e apreensão e 49 de sequestros e bloqueios de bens. “Podemos dizer que hoje foi o desbaratamento total dessa organização”, afirmou Feghali.

A droga traficada pela organização era trazida da Bolívia e distribuída para os estados da federação.

Durante as investigações, a Polícia Federal contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A PF explicou que o nome da operação faz referência ao horário em que a organização criminosa atuava no transporte dos entorpecentes e, principalmente, simboliza esperança por conta do nascer de um novo dia para aqueles que tiveram a vida destroçada pelo vício nas drogas ou que perderam familiares ou amigos vítimas do uso de entorpecentes.