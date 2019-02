Presos com doenças graves ou em estado terminal recebem direito a indulto humanitário

Contrariado com a resposta do líder do governo Gerlen Diniz, que afirmou que alguns deputados não sabiam do que estavam falando sobre o decreto que foi alvo do debate, que supostamente dispõe limitar a atuação em 25% de empresas acreanas em licitações, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) exigiu que o parlamentar progressista o pedisse desculpa. “Eu apenas propus um debate e fui atacado de mal informado. Eu quero que vossa excelência, deputado, peça desculpa, até para que possamos trabalhar juntos no futuro. Não acho justo você me acusar disso. Vai chegar o momento que o governo terá que compor com a oposição. Eu apenas li o decreto e vi situações que precisam ser debatidas”, explicou.

Em um aparte, Gerlen rebateu e disse que não pedia desculpa. “Eu não vejo outro nome que o governo está limitando a 25% de empresas do Acre, isso não é verdade, é mentira. O governo busca um preço de referência. Depois disso abre a licitação, qualquer empresa participar. Não vou lhe pedir desculpas, as acusações deste decreto são mentirosas. A população quer que o governo pague o menor preço. Isso ai visa acabar com a máfia, combinação de preço, o governo é novo, mas está enfrentando muitas barreiras”, disse Gerlen afirmando ainda que Magalhães quiser participar dos debates com ele, “que faça. Se não quiser, não faço problema”.

Edvaldo rebateu Diniz. “O senhor está contando uma potoca. Não quero chamar vossa excelência de mentiroso. Deixe de contar potoca. Ninguém está dizendo que está limitando. O problema é que vossa excelência não escuta. Tem um tratamento para limpar o ouvido, é só tirar a cera. Ninguém afirmou que o que sua excelência disse que afirmou”, disse o comunista afirmando que o deputado Roberto Duarte “foi muito mais duro. O Roberto bateu no estômago. Eu só dei um dei um beliscãozinho”, brincou.

Em outra fala, Gerlen comentou declaração de Edvaldo e afirmou que depois do Detran, na semana passada mostrará os números do Detran. “Semana que vem vou mostrar os dados do Depasa, deputado. Vamos trazer a tona algumas números e não vou conceder nenhum aparte para o senhor não”, disse.