Diário Oficial traz a nomeação de mais 103 cargos comissionados no governo Gladson

O peso transportado por um caminhão carregado de sal causou a queda de uma ponte localizada no Ramal Castanheira, na Vila do V, em Porto Acre. Com o desabamento da ponte, o veículo ficou dependurado, caindo parte dele dentro de um igarapé.

Apesar do susto, os ocupantes do caminhão não se feriram e conseguiram sair do veículo sem correrem risco de morte.

Para que o caminhão seja removido do local, primeiro será necessário retirar toda a carga de sal que ele transportava, só então, o veículo será puxado.

Os moradores pedem que a Prefeitura de Porto Acre inicie, o quanto antes, uma nova ponte na região porque a comunidade já sofre os transtornos pela queda da ponte.Ponte não suporta peso de caminhão e desaba derrubando veículo em igarapé