Concurso de beleza infantil elege candidatos acreanos para Miss Brasil Mundial

O 1° Workshop Kids da Top Model Agency apresentou no último sábado, 9, três crianças acreanas selecionadas para participarem da fase nacional do Miss Brasil Mundial – faixa etária de 07 anos. A agência encerrou a fase estadual do concurso em festividade pública, ocorrida no Teatro Plácido de Castro Teatrão.

De acordo com o produtor da agência, 25 crianças participaram das seletivas. “Realizamos um mês de curso intensivo com muitas atividades que irão compor o currículo de todos esses futuros modelos”, afirma Izaías Gomes.

O concurso terá sua fase nacional realizada no próximo mês de junho, no Rio Grande do Sul. Os candidatos escolhidos foram eleitos em três diferentes categorias: Mini Miss Acre (Allana Cristina), Mini Miss Infantil (Nicolle Oliveira) e Mister Acre Baby 2018/2019 (Davi Lucas).

O concurso, no Acre, está sob a coordenação do Scouter Sidney Lins e do produtor Izaias Gomes. “Em breve eles estarão embarcando para a fase nacional do concurso com o intuito de trazer o título para o Acre”, declarou o produtor.