Ônibus que vinha de Cruzeiro do Sul para Rio Branco é atacado por criminosos

Um dia antes do início ao atendimento de matrículas no Centro de Estudo de Línguas (CEL), uma longa fila já se forma em frente ao prédio da instituição, situado na Avenida Getúlio Vargas, bairro Bosque, em Rio Branco. Na manhã deste domingo, 10, pais e até mesmo estudantes já se acampam em frente ao CEL na tentativa de conseguir uma vaga gratuita ao estudo de língua estrangeira.

As matrículas ocorrem entre os dias 11 e 12 de fevereiro para estudantes da rede pública e 13 e 14 de fevereiro para a comunidade, havendo vagas remanescentes.

Na internet, o ex-porta voz do governo de Sebastião Viana, do PT, fez questão de destacar que no governo passado não era assim. “Em pleno domingo, os pais tentam uma vaga. Nunca foi assim, pois havia planejamento”, disse em sua postagem. “Os pais que querem pôr os filhos no CEL estão tendo que viver um inferno particular. Lamentável”, ressaltou Rosas, em outros quatro idiomas “Unfortunate”, “Lamentable”, “Pitoyble”, “Deplorevole”.

Um dos comentários na postagem do petista contrariou a opinião do ex-porta voz, dizendo: “Melhor a fila pra estudar Inglês, do que a fila da saúde pública que o governo do Sebastião deixou em um completo caos. Senti falta do seu comentário com relação ao débito com o Hospital Santa Juliana”, retrucou.

O ac24horas tentou entrar em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte do Acre (SEE) para falar sobre o assunto, mas, até a publicação desta notícia, não obteve resposta.