O combate à dengue é corpo-a-corpo nos bairros e não nos gabinetes ou com campanhas coloridas e caras

É voz corrente entre professores e doutores em economia que o Brasil gasta muito e gasta mal. Muito mal, por sinal! O desperdício de recursos públicos superior a R$ 300 bilhões de reais por ano deixa a Operação Lava Jato e todas as suas crias apagadas diante desse montante. Isto quer dizer que o principal problema do país não é exatamente a corrupção, mas o desperdício do dinheiro público.

Gasta-se, por exemplo, com uma campanha de combate à dengue estética, plastificada, colorida, de muito bom gosto, mas que não alcança seu objetivo. É muito fácil de comprovar: Os casos de dengue vem crescendo na cidade, apesar de toda campanha. As chuvas e a população desatenta aos criadouros de mosquitos em seus lares são sempre apontados como os culpados. (Dessa a imprensa escapou).

As chuvas sempre existiram e a população não sofria com a dengue. Nesse caso, as evidencias apontam um culpado: a prefeitura executando estratégias erradas. Aqui vai, modestamente uma sugestão mesmo sabendo que será tratada com desdém: Ao invés de colorir a cidade, enquanto as unidades de saúde estão superlotadas de doentes, colocar mais gente para trabalhar nos bairros. O combate à dengue é no front e não em gabinetes planejando e pagando campanhas caras.

. Hoje, a partir das 9h, audiência pública na Câmara Municipal para discutir e debater a questão do açaí.

. O Ministério Público estará presente.

. Não são apenas os empresários que contestam os números apresentados pela equipe econômica do governo com uma queda tão acentuada na previsão de receita.

. Os Poderes, o MPE e o Tribunal de Contas também.

. Citam como exemplo a melhora de receita do mês de janeiro comparado com janeiro do ano passado.

. Tem jabuti na forquilha.

. Sobre as eleições municipais ouvi o seguinte comentário na Assembleia essa semana:

. “Ás vezes um prefeito é um excelente gestor público, mas politicamente tem o DNA das traíras”.

. Até hoje eu não entendo porque chamar de “traíra” um político inconfiável.

. Coisa do povo, se é do povo tem que ser respeitado.

. Traíra é porque atraiçoa, engana, trama, arma “casa de caboco” para o amigo perder a eleição por pura inveja.

. Entretanto, segundo as 48 leis do poder, politicamente falando certo está o que trai.

. Serve de consolo para cauterizar a consciência de alguns.

. Só há um probleminha: as 48 leis do poder foi inspirada pelo capeta no deserto da Judeia quando ofereceu para Jesus todos os reinos deste mundo.

. “Ai dos que chamam o amargo de doce e do doce de amargo; que chamam ao mal bem e ao bem mal”.

. A maioria dos prefeitos se preparando para começar a tapar buracos no verão mesmo.

. O cobertor está pequeno.

. Só não pode deixar a buraqueira se alastrar muito porque depois não dá conta, o verão fica curto.

. Deputado Roberto Duarte (MDB) cobrando providências para a recuperação do ramal do riozinho do Rola que dá acesso ao projeto Moreno Maia.

. Cerca de 400 famílias estão isoladas na biqueira de Rio Branco porque no ramal não passa nem sapo acorrentado e carroça traçada com duas juntas de boi.

. A coisa tá preta, Marieta!

. Arrocha, Roberto!

. A tão propalada reforma administrativa do governo fez um corte radical prejudicando o andamento da máquina estadual.

. Não foi por falta de aviso, Macunaíma!

. Quando critiquei a proposta me chamaram até de “seu petista-leninislta-stalinista-marxista cubano da Venezuela e comunista”.

. Pois é, né!

. Logo eu que sou DC.

. Soube essa semana que em uma reunião técnica alguém do cume sugeriu que se fechasse a Oca.

. É quando o PT volta para o governo com 70% dos votos!

. Só lembrando: o ex-reitor da Ufac, Minoro Kimpara, está entre os mais fortes candidatos a prefeito de Rio Branco no ano que vem.

. Se encontrar o partido e o apoio certo vai dar muito trabalho derrota-lo.

. Atenção Dnit:

. A BR-317 no rumo de Brasiléia está com catapora.

. O bom Juiz Danniel Bonfim assumindo a Associação dos Magistrados do Acre.

. Sucesso!

. A propósito, estranho seria se os ex-deputados Nelson Sales e Jairo Carvalho não fossem nomeados assessores especiais do governo.

. Fizeram dura oposição ao PT no governo passado.

. Leitora oferecendo para o JV a música “Gota D’água”, Chico Buarque de Holanda.

. Só um embrete: a coluna não tem viés ideológico ou religioso!

. Erga omnes!