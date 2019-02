No Instagram, presidente Bolsonaro divulga missão médica da Marinha no Acre

A missão de atendimento médico, ambulatorial e hospitalar do Navio Hospital Doutor Montenegro, na região do Vale do Juruá, no Acre, foi replicada no Instagram pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, neste sábado, 9.

A informação, inicialmente publicada no Twitter pela Comunicação da Marinha do Brasil, foi republicada pelo Planalto e postada no Instagram do presidente. A informação ressalta que serão feitos pelo menos 15 mil atendimentos médicos aos ribeirinhos da região, incluindo exames laboratoriais, dermatológicos e radiológicos, em pelo menos cinco cidades atingidas pelas cheias do rio Juruá.

O governador Gladson Cameli está atento ao trabalho da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e aos atendimentos do Corpo da Marinha embarcada no Navio Hospital Doutor Montenegro, tendo inclusive se reunido com a tripulação, na última quarta-feira, 6.

Na ocasião, Gladson disse que a área da Saúde é uma prioridade na sua gestão, e determinou a renovação dos convênios com a Marinha do Brasil para que os atendimentos feitos por meio do Navio Hospitalar não sejam interrompidos.

“Quero dizer e tranquilizar a população que os atendimentos feitos pelo Navio Hospitalar não serão paralisados, já renovamos os contratos com a Marinha, através da Secretaria Estadual de Saúde”, disse o governador, ao ser recebido no navio.

Comunidades isoladas dos municípios de Juruá, Itamaraty, Carauari, Eirunepé, Ipixuna, Guajará, no Amazonas, e das cidades acreanas de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, todos localizados às margens do rio Juruá, recebem atendimentos em saúde do navio hospitalar até o próximo dia 30 de abril.