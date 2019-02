Homem tenta agredir policiais com barra de ferro e é morto com um tiro no bairro Esperança

Um homem identificado como José Elivan Lima de Sousa, de 47 anos, foi morto na noite deste sábado (9) após pegar uma barra de ferro e tentar agredir os policiais militares na Rua da Paz, no Bairro Esperança, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, José teria tentando arrombar a porta de uma casa onde estava uma mulher com seus filhos. Para não deixar Elivan entrar, a mulher segurou a porta até que um dos dos filhos acionasse a Polícia Militar. Ao perceber a presença dos policiais chegando no local, Lima tentou fugir pulando a cerca do quintal do vizinho, mas foi cercado pelos militares.

Foi dada voz de prisão ao homem, mas ele não acatou as ordens, pegou uma barra de ferro e partiu para cima dos policiais na tentativa de agredi-los. Na ação de José, para contê-lo um policial reagiu e efetuou um tiro que atingiu o abdômen de Lima.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local nada pôde fazer nada. José não resistiu ao ferimento e morreu.

A área foi isolada para os trabalhos dos peritos em criminalística. Em seguida o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos. Segundo a Polícia, Lima ainda conseguiu quebrar a porta da casa da mulher. A barra usada para tentar agredir os policiais foi removida pelo perito criminal.