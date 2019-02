Sol aparece com possibilidade de chuva em todo o Estado do Acre neste sábado (9)

Poucas horas após o término do evento de luta de Artes Marciais Mistas (MMA), realizado na noite dessa quinta-feira na Maison Borges, em Rio Branco, dezenas de compartilhamentos e mensagens de descontentamento apareceram nas redes sociais, devido ao resultado de um dos combates, que levantaram suspeitas sobre a lisura do evento organizado pela BFC (Bodão Fighting MMA), do lutador acreano mais conhecido como “Bodão”.

Os questionamentos, implantados nas redes pelo professor de Muay Thai do Centro de Treinamento Chute Boxe, no Acre, Renato Júnior, exigem a averiguação no resultado do embate de Matheus Camilo (Bodão Fighting Championship – BFC) e Thomas Bryan (Chute Boxe). Oficialmente, a luta decretou Camilo como vencedor, entretanto, o resultado não agradou a todos.

Nas redes sociais, o professor Renato Junior disse: “Todo mundo sabe que não vivo de luta, que o que faço é por paixão, por amor. Nunca tinha visto o que aconteceu hoje (7), onde meu atleta, Thomas Bryan, venceu a luta de forma incontestável, como todos viram”. Ele garante que seu fotógrafo registrou a imagem da súmula, com as pontuações dos árbitros, que apontaria a vitória de seu atleta.

“Ficarei no aguardo dos organizadores, que são professores do atleta derrotado, se pronunciarem e reverterem este resultado e dar a vitória para quem realmente é de direito. Então, senhores BFC, aguardamos a posição de vocês ou do contrário, tanto o evento quanto o atleta de vocês ficará manchado com este tipo de atitude que não condiz com as artes marciais mistas”, assegurou.

Ele garantiu que caso este impasse não seja resolvido, não participará mais com seus atletas de qualquer evento promovido pela empresa de Bodão. “Não vamos admitir essa falta de respeito”, finalizou.

O outro lado

Ao ac24Horas, a organização do evento se pronunciou por meio da assessoria de imprensa, dizendo que “a organização do evento (BFC) vai analisar e rever a luta, até porque todos os detalhes do combate foram registrados”.

De acordo com o assessor da BFC, Fábio Lopes, todos os momentos do evento foram registrados e, com certeza, se comprovado qualquer indício de falha, irão assistir a luta juntamente com a equipe de arbitragem contratada pelo evento. “Vamos analisar para depois darmos uma resposta a essa situação. Seria precipitado da nossa parte dar uma resposta sem, antes, averiguar os fatos. Sendo assim, a organização do evento vai sentar junto à arbitragem, ver as pranchetas de notas para, aí sim, darmos um parecer sobre isso”, garantiu Fabio Lopes.

O evento reuniu cerca de 18 atletas, intitulados como maiores nomes do MMA local em diferentes categorias.