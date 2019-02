Rio Acre dá sinal de vazante após atingir os 15 metros neste sábado, 9, informa Defesa Civil

Depois de ficar um metro acima da cota de transbordamento durante a manhã e tarde deste sábado, 9, o Rio Acre, na capital acreana, deu sinal de vazante. As medições realizadas pela Agência Nacional de Águas (ANA) às 18 horas de hoje mostram que o Rio baixou de 15 para 14,95 metros.

O último boletim divulgado pela equipe da Defesa Civil do estado mostra que o volume de água no Rio Branco está em vazante. Informações do Corpo de Bombeiros apontam que o Rio, no alto Acre, também se encontra na mesma situação e está perdendo as forças.

Em Xapuri, o rio registrou mais uma baixa na noite deste sábado, registrando 8,26 metros. Nas cidades de Assis Brasil e Brasileia também foi percebida a vazante, já que as medições desta noite indicaram níveis de 3,81 em Assis Brasil e 4,65 metros em Brasileia.

O Rio Espalha se manteve estável com a medição anterior e continua com 9,55 metros, bem como o Riozinho do Rola, que manteve os 15,31 metros.

A previsão, segundo a Defesa Civil, é que o rio estabilize nas próximas horas, caso não sejam registradas chuvas nas áreas de cabeceira da bacia.

Os bairros Baixada da Habitasa, Seis de Agosto, Ayrton Senna e Triângulo, primeiros afetados pela enchente do Rio Acre seguem sob monitoramento da Defesa Civil. A principal rua do bairro Base começou a ser afetada pela água na manhã deste sábado.

No momento, o registro oficial indica que três famílias foram retiradas de seus imóveis na última quinta-feira, 7, e abrigadas em casas de parentes. Havia a solicitação para vistoria para avaliação de outros imóveis.