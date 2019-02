Rio Acre chega aos 15 metros em Rio Branco e Bairro da Base começa a ser tomado pela água

Com o Rio Acre, na capital, atingindo a marca de 15 metros às 9h da manhã deste sábado, conforme Boletim divulgado pela Defesa Civil, os moradores do Bairro 6 de Agosto, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco, encontraram um filhote da cobra Sucuri na Travessa L, que já foi encoberta pelas águas.

A cobra foi encontrada pelo pescador José Augusto, de 64 anos, e o carpinteiro Laurindo Araújo, de 53 anos. Segundo a dupla, nas últimas 24h quatro cobras foram encontradas, entre elas até espécies venenosas.

O videomaker do ac24horas esteve no local e de barco percorreu a região alagada do bairro 6 de Agosto, que segundo os moradores, estão sem energia elétrica desde sexta-feira, 9, quando uma Equipe da Eletrobrás foi até o local e desligou a energia elétrica visando evitar acidentes.