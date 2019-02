Perpétua Almeida quer anistia para jovens estudantes endividados com o FIES.

A deputada federal Perpétua Almeida (PC do B) chegou na Câmara Federal com muita disposição. Já ocupou a tribuna anunciando o cumprimento de suas promessas de campanha, respondendo com ações aos muitos que a criticavam na campanha dizendo serem promessas eleitoreiras. Começou por pedir a anistia dos jovens brasileiros endividados com o Financiamento Estudantil (FIES).

. A presidente do Sinteac e da CUT, professora Rosa Nascimento, reagiu as acusações do deputado Daniel Zem (PT) afirmando que ele, “mais uma vez falta com a verdade. Não existe nepotismo porque não sou do governo, nunca misturei minha luta sindical com governo. Está fazendo isso por conta da eleição (esse ano) da CUT e a do Sinteac ano que vem, a campanha já começou”.

. Zem acusou Rosana de “nepotismo” por conseguir nomear parentes para a Secretaria de Educação.

. Afirmou que o “Sinteac está atrelado ao governo”.

. Rosana respondeu à altura!

. Conversei ontem com o presidente da Assembleia, deputado Nicolau Júnior (PP), e o 1º secretário Luís Gonzaga (PSDB).

. Duras medidas de contenção de despesas estão sendo tomadas para ajustar o orçamento a realidade financeira.

. O portal de transparência do Poder Legislativo será modelo para todo o país.

. Na hora do bate papo chega o 1º secretário do Senado, senador Sérgio Petecão (PSD), assediado por populares e funcionários.

. Veio firmar uma boa parceria do Senado da república com a Assembleia Legislativa.

. A senadora Mailsa Gomes (PP) também visitou ontem o presidente Nicolau Junior.

. Colocou o mandato à disposição dos deputados.

. Uma observação: já deu para sentir que essa nova legislatura será muito melhor do que a anterior.

. Edvaldo Magalhães chegou demarcando território.

. O governo Gladson Cameli está sendo ajudado pela sorte.

. Nunca um governo reuniu tantas condições políticas favoráveis no Acre e em Brasília.

. Só falta dinheiro!

. Eleitor perguntando se o governo acabou com a cobrança de multas dos radares eletrônicos ou só desativou os radares, ou o dois?

. Vamos perguntar para o Ribamar!

. Tinha prometido ficar quieto, mas ontem um cardeal da antiga Frente Popular foi categórico em dizer que, “anote o que estou afirmando: o Jorge Viana não fica no PT”.

. Só abordei o assunto por dever de ofício.

. Ponto!

. Acabou a eleição, acabaram as denúncias contra Marcus Alexandre.

. Faz parte do jogo perverso da política.

. A questão é que tem gente que ainda não desceu do palanque.

. E nem vai descer!

. “O problema de Rio Branco não é buraco, é a falta de dinheiro para tapá-los”, entendeu dona Creuza.

. Sempre convivemos com buracos.

. Roxim para vereador!

. Com ele, ou vai ou racha ou lasca a tampa da caixa!

. Independente das críticas do andar de baixo da seara petista, o Ney Amorim será de suma importância para a articulação política do governador Gladson Cameli.

. Vai somar muito, não resta dúvida.

. O governador Gladson Cameli tem uma grande vantagem como político.

. É incapaz de arquitetar o mal contra alguém, mesmo os adversários.

. A guerra das facções continua…

. Meu Deus, até quando?!

. Visitou a redação do ac24horas o juiz aposentado Pedro Longo, 1º suplente de deputado estadual.

. Sempre uma boa conversa, edificante!

. Chegando na redação o senador Petecão acompanhado do professor Coelho e Montana Jack.

. Um bom sábado!