Morte de Conselheiro do B13 desencadeia série de ataques em Rio Branco

O conselheiro da facção Bonde dos 13, Leoneldo Rodrigues da Silva, vulgo “Canjerê” foi assassinado a tiros e outra pessoa ainda não identificada ficou ferida na tarde desta sexta-feira (8) em frente um bar na rua Ayrton Senna no bairro Belo Jardim 2, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, “Canjerê” estava em casa, onde funciona um bar, quando saiu para pegar um molho caseiro com um amigo que estava em um carro na frente da residência. Dois homens não identificados em uma motocicleta se aproximaram e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros contra as vítimas. Leoneldo foi atingido com três tiros, 1 na cabeça e dois no peito, já seu amigo foi baleado com um projétil nas costas. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e ao chegar no local nada pôde fazer por “Canjerê” que já se encontrava morto. A outra vítima ferida foi conduzida por terceiros a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 2°distrito) em seguida encaminhado pelo Samu ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 3°Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística, em seguida saíram em busca de prender os autores do crime.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os acusados.

Segundo a Polícia, “Canjerê” era conselheiro da facção e comandava o Conjunto Habitacional Cidade do Povo, os bairros Taquari e Belo Jardim.