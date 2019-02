Homem é morto com um tiro nas costas em frente de casa

A guerra entre as facções no Acre não dá trégua. Mais um homicídio com requintes de execução foi registrado em Rio Branco. Antônio Israel Pessoa Costa, 31 anos, foi morto com um tiro em frente a sua casa, na rua Jerusalém, do bairro João Eduardo.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Antônio estava sentado na frente de sua residência, quando dois homens não identificados em uma motocicleta se aproximaram e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros. Israel foi ferido com um tiro nas costas, e mesmo ferido tentou correr na tentativa de fugir e caiu na calçada. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram uma ambulância do Samu, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Costa já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia técnica. Em seguida os policiais fizeram ronda na região na tentativa de prender os autores do crime, porém ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia acredita que a motivação do crime foi retaliação de uma organização criminosa, devido um conselheiro de facção ter sido assassinado com três tiros no bairro Belo Jardim.