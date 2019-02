Zen denuncia Rosana por nepotismo na SEC e diz que Sinteac tem relação incestuosa com governo

O deputado Daniel Zen (PT) disse na tribuna da Aleac que a presidente do Sinteac, professora Rosana Nascimento, está colocando vários parentes na Secretaria de Educação. Além da prática de nepotismo, segundo ele, o Sindicato está tendo uma relação incestuosa com o governo do estado.

. Com a palavra a professora Rosana Nascimento.

. O espaço na coluna está aberto para o contraditório.

. O governador Gladson Cameli (PP) entrou em contato com a coluna para registar como sendo uma grande conquista para o governo do Acre e para os acreanos a eleição do senador Sérgio Petecão (PSD) para a 1ª Secretaria do Senado.

. “É de extrema importância para o nosso Estado, dado a sua competência, a sua lealdade e perseverança em ajudar a nossa população”, frisou.

. Disse que como governador terá um aliado fiel para ajudar a trazer recursos e desenvolvimento para o Acre.

. Ainda repercute no meio político a guindada do senador Sérgio Petecão (PSD) para a Secretaria do senado.

. É uma grande conquista, sem dúvidas!

. Tião Viana e Jorge Viana chegaram a ser vice-presidente daquele poder.

. Como diz a dona Rosa da Seis de Agosto que conhece o Petecão desde de menino.

. “De besta ele só tem o andar”.

. E o falar, dona Rosa!

. Mudando a conversa para a Assembleia Legislativa, o chefe de departamento da Funtac, Júlio Cesar, o Roxim, pautou o debate dos deputados.

. Porque o Roxim isso, porque o Roxim aquilo, o Roxim ganha não sei quanto, o salário do Roxim dá para pagar não sei quem!

. Deixem o Roxim em paz! Todo governo tem um Roxim!

. Se não tivesse, qual seria a graça?!

. O Roxim vai ser até tema de um bloco de carnaval chamado: “Os Roxim na Passarela”.

. A propósito, o deputado Neném Almeida saiu-se tão bem na defesa do governo que está sendo chamado de vice-líder.

. Vai somar com o deputado Gerlen Diniz (PP) no debate com os deputados Edvaldo Magalhães (PC do B) e Daniel Zem (PT).

. Preocupado com o nível do debate, o deputado José Bestene (PP) sugeriu que os pares se preocupassem com os grandes problemas que o Acre enfrenta.

. “Chega de picuinhas”, advertiu.

. O deputado Chico Viga (PHS), que vai para o quinto mandato, é um político de pouca conversa, mas muita ação.

. Para quem não sabe, é de inteira confiança do Chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade.

. Chico Viga é respeitado pela palavra empenhada.

. Sim, sim; não, não! Sem meio termo.

. O deputado Roberto Duarte (MDB) quer uma devassa nas contas do Detran. Disse que um de seus compromissos de campanha é acabar com a indústria de multas.

. A base do governo equilibrou hoje o debate com a oposição que bateu muito, mas também levou.

. A deputada Antônia Sales (MDB), por exemplo, voltou com gosto de gás e somou na defesa do governo, lembrando dos erros do PT quando estava no governo.

. Perguntei se seria candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul, respondeu!

. “O Vagner disse que vai colocar nosso netinho para derrotar o Ilderlei Cordeiro”.

. Quem se afastou do mandato, mas não da política foi o Chagas Romão.

. Passa o dia na Assembleia Legislativa fazendo articulação política de bastidores e cuidando dos eleitores.

. Moradores do Parque dos Buritis anda revoltados com os tantos buracos nas ruas.

. Só lembrando que o verão começa em meados de maio.

. Até lá vai ter muito buraco parindo outros buracos, como diz o Osmir Lima.

. Para o Osmir, a prefeita não pode desdenhar quando os cidadãos reclamam da buraqueira na cidade.

. O assessor especial da prefeita, Thiago Higino, disse a coluna que a falta de recursos está prejudicando seriamente a manutenção das ruas.

. “A prefeita quer otimizar todos os recursos para resolver o problema quando as chuvas derem uma trégua”.

. Produtores, batedores e vendedores de açaí andam desesperados com a crise no setor. Ontem foram pedir socorro aos deputados que, a bem da verdade, nada podem fazer a curto prazo.

. Nesse caso, chama o Ribamar!

. Tem jaboti na forquilha!

. Vai para o leite da castanha!

. Um boa sexta-feira!