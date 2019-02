SINE tem mais de 70 vagas disponíveis

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) está preocupada com a alagação nos municípios de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá. Ela ligou para os prefeitos dos municípios para prestar solidariedade e se colocar à disposição para ajudar. O município do Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul, decretou nesta quinta-feira, 07, estado de emergência devido a cheia do rio Juruá. A senadora solicitou para a próxima semana agenda com o ministro do Desenvolvimento Regional, ela pretende junto com a bancada do Acre solicitar a liberação de recursos para as vítimas da inundação.

“Tenho acompanhado nos últimos dias o trabalho da Defesa Civil nas áreas inundadas nos bairros Miritizal, Boca do Moa, Várzea e Lagoa em Cruzeiro do Sul. O prefeito Ilderlei Cordeiro, mesmo em viagem oficial no exterior, acabou de me informar que foi decretado, nesta quinta-feira,07, estado de emergência devido à cheia do rio Juruá. Ele também me disse que estará na próxima quarta-feira aqui em Brasília. A união da bancada federal neste momento é importantíssima. Já solicitei agenda com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canut. Precisamos de recursos federais para as vítimas da enchente”, disse a senadora.

A senadora defendeu que ações preventivas precisam serem feitas para que essa realidade mude. “Todos os anos acontece a mesma coisa, o rio enche, pessoas ficam desabrigadas, produtores rurais perdem suas plantações, famílias que trabalham com agricultura familiar perdem seu sustento. Ações efetivas precisam serem colocadas em prática”, destacou a senadora progressista.