Rio Acre chega aos 14,68 metros; Juruá e Iaco seguem subindo

A família da estudante Ana Graziele da Silva, 17 anos, que foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, após sofrer um acidente quando a estrutura de um banheiro desabou, revelou que vai entrar com ação contra o hospital.

O noivo da estudante, Ralide Mourão, ainda consternado com a perda, informou que a família vai entrar com ação judicial contra o Hospital do Juruá.

“Queremos saber como ela entrou caminhando, falando e saiu da sala de cirurgia em coma. Eles entregaram ela praticamente morta e vamos querer saber o que foi que aconteceu com ela e porquê aconteceu”, disse Mourão.

A morte da jovem foi confirmada pela unidade de saúde na tarde de quinta-feira, 7, uma semana depois dela dar entrada na unidade. Na sexta-feira passada, o hospital decretou a morte cerebral de Ana Graziele.