Jéssica libera mais de R$ 600 mil para obras da saúde e esporte

Atenta ao fortalecimento da cultura do esporte e na melhor qualidade do atendimento à saúde nos municípios acreanos a Deputada Federal Jessica Sales conseguiu liberar mais de seiscentos mil reais (R$ 637.640,00) nessas duas áreas de atuação. Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo foram os municípios contemplados.

A iniciativa é resultado do empenho da parlamentar ainda no seu primeiro mandato na Câmara Federal. Foram R$ 392.840,00 já pagos e liberados para obras na área do Esporte e R$ 244.800,00 pagos e liberados para a área da Saúde.

O Complexo Esportivo de Cruzeiro do Sul localizado no bairro do Aeroporto Velho é uma dessas grandes conquistas de Jessica Sales, no intuito de consolidar a prática do esporte em suas diversas modalidades para o público cruzeirense. Avaliado em R$ 5 milhões de reais, a obra que está em execução, é resultado do esforço da parlamentar que no ano de 2016 conseguiu a destinação do recurso extra orçamentário para a construção do Complexo Esportivo. Na época, ainda na gestão do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul Vagner Sales, com o empenho garantido, o convênio já ficou assinado para o próximo gestor municipal. Nesse ínterim, já foi possível a liberação de R$ R$ 706.672,86 mil reais. Sendo a 1ª parcela de R$ R$ 59.000,00, a 2ª parcela de R$ 547.672,86 e a 3ª parcela R$ 100.000,00. Devido o alto valor da obra, o Ministério do Esporte libera os recursos de acordo com o percentual executado. O liberado até o momento, equivalente ao serviço executado, é de 12,92% da obra.

Porto Walter e Manoel Urbano

Na área do Esporte os municípios de Porto Walter e Manoel Urbano também têm o que comemorar. Através de recursos extra orçamentários garantidos em 2017, o município de Porto Walter, contará com uma quadra coberta, localizada no 2° distrito. O valor total da obra é de R$ 500 mil reais para dar início à obra foi pago e liberado R$: 97.600,00 mil reais.

Já o município de Manoel Urbano, foi contemplado com duas quadras cobertas, futuramente localizadas nas ruas: Chaga Sabino e Manoel Batista, valor total destas quadras R$ 1 milhão de reais, valor pago e liberado para dar início à obra foi de R$: 195.240,00 mil reais.

“Permaneço atenta ao andamento das obras do Complexo Esportivo em Cruzeiro do Sul e a todas as obras para as quais faço indicação de recursos. Tenho feito a minha parte, acompanhando de perto e intercedendo pelos pagamentos junto ao Governo Federal. Estou ansiosa para a conclusão destas obras, pois com o funcionamento delas, nossos municípios só se fortalecem, além de oportunizar aos munícipes espaços adequados para o esporte e lazer.” Ressaltou a parlamentar.

Marechal Thaumaturgo

Como médica, a saúde é uma das áreas prioritárias na atuação parlamentar de Jessica Sales, primando pela melhor estruturação dos serviços de atendimento ao público nos municípios acreanos.

Em Marechal Thaumaturgo, a população daquele que é o município mais longínquo do vale do Juruá, vai dispor em breve de uma Unidade Básica de Saúde em uma de suas localidades de difícil acesso, com recursos conquistados por Jessica Sales. a obra em execução é construída na comunidade ribeirinha Triunfo, há cerca de uma hora de Marechal Thaumaturgo, descendo o rio Juruá, onde residem cerca de 50 famílias. Através da construção da UBS, os moradores vão dispor de mais comodidade no atendimento à saúde, evitando os transtornos do deslocamento para a cidade em busca de atendimento médico. Avaliada no valor de R$ 408, 000,00 mil reais, a primeira parcela foi liberada em dezembro de 2016 no valor de R$ 81.600,00 mil reais. Dessa vez, Jéssica Sales conseguiu a liberação da segunda parcela para a construção da UBS do Triunfo, no valor de R$ 244.800,00 mil reais.

Outra comunidade de Marechal Thaumaturgo que recebeu indicação de recurso da Deputada Federal para a construção de uma Unidade Básica de atendimento foi do Bairro Olaria, a obra contempla um montante de R$ 814.000,00 mil reais e foi indicada no ano de 2017. Os investimentos destinados àquele município na área da saúde, por Jessica Salles somam quase três milhões e meio de reais.

“Tenho um grande compromisso e respeito com a população de nosso Estado. Minha motivação diária é a busca de recursos para alavancar o desenvolvimento dos nossos municípios, melhorando dessa forma, a qualidade de vida de todos os acreanos de uma ponta a outra do Estado.” Finalizou.