Gladson tratora reação e nomeia Ney Amorim

“Será publicada no Diário Oficial de amanhã (hoje)”. Eram pouco mais de 18 horas de ontem quando o Chefe do Gabinete Civil, Ribamar Trindade, me ligou para dar a notícia sobre a assinatura pelo governador da Portaria com a nomeação do ex-deputado Ney Amorim como assessor especial, para cuidar da estraçalhada área de coordenação política do governo. Gladson resolveu valer a sua vontade de ter Ney como seu auxiliar direto, mesmo tendo acontecido reações públicas contrárias como a do ex-prefeito Vagner Sales e do deputado José Beste (PROGRESSISTAS). O ex-petista chega com a sua nomeação chancelada pelo vice-governador Major Rocha. “Foi nosso aliado na campanha, é um negociador hábil, comandou as negociações para a vitória do deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), por isso endosso a sua vinda”, afirmou Rocha esta semana ao BLOG DO CRICA. O governador Gladson já tinha dito que a decisão era pessoal. Ney chega num momento do governo em que está latente a falta de um articulador político com habilidade. Ney é um nome que transita bem no meio político.

PUXADINHO DO SINTEAC?

A secretaria estadual de Educação está se transformando em um puxadinho do SINTEAC. Foi o que colocou ontem em sua fala na Assembléia Legislativa do Estado, o deputado Daniel Zen (PT). O parlamentar acusou a presidente do SINTEAC, Rosana Nascimento, de estar lotando postos de confiança do órgão de parentes, criando uma simbiose que torna a Educação numa extensão do SINTEAC, que, na sua visão, se tornará um sindicato pelego e sem autonomia para representar a categoria. Zen, aproveitou para pedir uma solução aos demitidos da Rádio Difusora Acreana, lembrando que quando entraram na emissora, alguns com mais de 20 anos de casa o concurso público não era exigível. Avalia o deputado de que, a equipe econômica do governo ao cortar cargos sem análise das conseqüências pode paralisar o Estado.

“PIOR GOVERNADOR DO ACRE”

A base do governo mostrou ontem na ALEAC que não vai ser presa fácil nos debates com a oposição, como se imaginou nas primeiras sessões. Vários deputados foram ontem à tribuna desqualificar o governo Tião Viana. O mais ferino foi o deputado Neném Almeida (SD), que considerou Tião o “pior governador do Acre”, pelo caos como entregou o Estado ao sucessor.

DUAS QUENTES E UMA FERVENDO

Quem também veio ontem, com uma quente e duas fervendo, para cima do ex-governador Tião Viana, foi a deputada Antonia Sales (MDB), pontuando que, os que passaram vinte anos mamando e levando o Estado a um quadro de miséria econômica, não têm moral para cobrar nada de um governo, que se encontra há pouco mais de 30 dias no poder.

UM ROXINHO PAGAVA TUDO

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) foi irônico ontem ao tratar da demissão de doze funcionários da Rádio Difusora Acreana, ao dizer que só o valor pago ao diretor da FUNTAC, Julio César, o Roxinho, daria para bancar todos os pagamentos dos servidores da RDA.

DESASTRE NA GESTÃO

Para o deputado Neném Almeida (SD), em comparação com o governo do irmão Jorge Viana, o governo do Tião Viana pode ser considerado como um verdadeiro desastre administrativo. O governo do Jorge foi um bom governo, reagiu Neném, que fez a sua estréia da tribuna.

NÃO TEM COMPARAÇÃO

Na verdade, é uma comparação que nem pode ser feita. O Jorge Viana saiu do seu segundo mandato no governo ainda dando autógrafo, já o irmão Tião Viana saiu com baixíssima popularidade. E isso teve uma colaboração para que o JV não se reelegesse senador.

NÃO CHEGARÁ FRACO

Pelas informações que chegam de Cruzeiro do Sul, o prefeito Ilderlei Cordeiro, está com a casa arrumada para nestes dois anos que lhe restam, atacar os problemas viários da cidade e chegar em 2020, com condições de travar uma disputa pela sua reeleição. Terá dois verões.

PROJETO AMBICIOSO

É um projeto ambicioso. Mas, na política se deve sempre pensar grande. A senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) não quer apenas passar pelo mandato. Trabalha firme na consolidação da criação de um Pólo Tecnológico na região do Alto Acre. Tecnologia hoje é tudo.

OPERAÇÃO CAIXA-PRETA

Quem vai dar um trabalho jurídico aos ex-gestores do governo passado será o deputado Roberto Duarte (MDB), começou ontem com um requerimento que vai abrir a caixa-preta do DETRAN. Duarte leva a vantagem de nesta varredura que fará nos órgãos do governo, na gestão do ex-governador, de ser advogado, e como tal, conhecer as leis. Perigo à vista!

ESTÁ NO PODER

Fazer uma investigação fora do poder é mais difícil, por não ter acesso livre aos documentos das secretarias. Mas, no poder, uma investigação feita com livre acesso aos dados, como fará o deputado Roberto Duarte (MDB), deverá render uma série de denuncias na ALEAC e ao MP.

MAQUINISTA DO TREM

Trocou-se de maquinista, mas a ferrovia é a mesma. Quem mais bradou na tribuna da Assembléia contra nomeações de cargos de confiança no governo passado, o que chamava de “trem da alegria”, ex-deputado Nelson Sales, foi nomeado “assessor especial” do governo.

ALELUIA! ALELUIA!

O Tião Viana tinha um Padre como assessor para ficar lhe jogando água benta. O Gladson Cameli terá um Pastor evangélico para fazer sessões de descarrego. Será o ex-deputado Jairo Carvalho, que é Pastor. Foi nomeado ontem assessor especial para assuntos de aleluia!

NÃO TEM ESSA COCA-COLA

A oposição não tem a coca-cola toda de moral que pensa nesta questão da Rádio Difusora Acreana. Passaram 20 anos e não tiveram a competência de legalizar a situação dos servidores fora do quadro da RDA. Ficaram no paliativo pagando por CECs. Um dia a bomba iria estourar.

BUSCAR FÓRMULA

O governo tem que buscar um meio legal para pagar de forma definitiva os 12 servidores que foram dispensados, todos na faixa acima de 10 anos de serviço. Um abacaxi a ser descascado.

ZERO A ZERO

Na falece razão à oposição na crítica a alguns nomes sem qualificação para ocupar postos chaves em algumas secretarias. Mas no governo passado tivemos alguns secretários que se forem colocados na balança com os que são citados pela oposição, dará um zero a zero.

TRANSATLÂNTICO DA ALEGRIA

Lendo o desabafo ao estilo chororô da secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, pelo desmantelo e falta de estrutura da sua secretaria, me chamou atenção um número: na secretaria de Pequenos Negócios (hoje Empreendedorismo) tinham 132 cargos de confiança no governo passado. Não era nem um trem, mas um “transatlântico da alegria”.

NÃO PODIA DAR CERTO

Uma coisa de louco, uma secretaria mediana ter 132 cargos de confiança, não podia dar certo.

NÃO TEM DE LAMENTAR PELA TAPIOCA

É salutar á opinião pública mostrar como se recebeu uma secretaria, mas chorar não comove e nem resolve, tem que se ter criatividade para em tempo de crise econômica, dar solução aos problemas. E, mesmo na campanha, se tinha uma idéia de que receberiam um abacaxi.

MURO DAS LAMENTAÇÕES

Este muro das lamentações tem prazo de validade, os 100 dias de governo. Depois disso é quebrar o retrovisor, porque as desculpas passarão a não ter mais tanto sentido, o tempo passa a correr ao desfavor para a nova gestão. 3O dias já foram embora, secretários!

BOM PARA DEMOCRACIA

Acho essencial á democracia, para o próprio governo, que a oposição tenha debatedores qualificados como os deputados Daniel Zen (PT), Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Jenilson Lopes (PCdoB). Não existe um bom parlamento sem o exercício do contraditório com o poder.

ALGUÉM ESPERAVA OUTRA COISA?

Não era preciso ser economista para saber que a Fábrica de Peixes, a tendência era falir. Como é que podia dar certo se a produção regional de peixes era baixa para manter a fábrica no pique de produção? E para completar: o peixe que compravam, eles não pagavam.

SÓ O ANTONIO PEDRO NÃO SABIA!

Aonde é que uma indústria vai para frente sem matéria prima constante? Só o deputado Antonio Pedro (DEM) não sabia, para se dizer impressionado, com a derrocada do empreendimento que teve 80 milhões de reais de investimentos do governo. Só podia acabar falido.

SABATINA NEGADA

A oposição queria que fosse montada ontem a comissão especial de deputados para sabatinar o presidente do ACREPREVIDÊNCIA, Alércio Dias, e Mayra Cristina de Lima, nome indicado pelo governo para a AGEACRE. A montagem ficou para a próxima quinta-feira.

DATA A SER MARCADA

Na próxima quinta-feira serão montadas todas as comissões da ALEAC. A mais disputada, cuja presidência ficará com a base governista, é a de Constituição e Justiça. Só depois das comissões prontas, se marcará a data das sabatinas dos indicados ao ACREPREVIDÊNCIA e AGEACRE.

FICA SE COÇANDO

Como um bom orador, o primeiro secretário da mesa diretora da Assembléia Legislativa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), fica se coçando para entrar nos debates entre a base do governo e a oposição. Tem que se segurar pelo cargo que ocupa. Mas o silêncio não demora.

QUEM MAIS COBROU

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) foi quem mais clamou por melhorias no sistema de saúde do Juruá. Já esteve reunido com o secretário Alysson Bestene para tratar de temas como a quitação das dívidas do Hospital do Juruá, melhoria no atendimento, e a conclusão da UPA.

NÃO FICARÁ NO CANTO DO RINGUE

Conheço o ex-deputado Alércio Dias da tribuna da Assembléia, como secretário de Educação, e posso adiantar que é uma pessoa preparada. A oposição não pense que na sabatina na ALEAC, sobre sua ida para o ACREPREVIDÊNCIA, será massacrado no canto do ringue.

MELHOR NÃO METER A CARA

Pelo que tenho observado desta primeira semana de sessões na Assembléia Legislativa, esta legislatura me parece mais focada e preparada que a passada. Quem for fraco nos debates, não tiver argumento, é bom continuar assistindo, para não sofrer uma desmoralização.