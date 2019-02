Amigos de empresária mobilizam redes sociais para ampliar estoque de sangue no Hemoacre

Rio Branco ainda é uma cidade onde muitos se conhecem. Uma campanha nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, pedindo doação de sangue para a empresária Natércia Gadelha, traz à tona, por ela ser bastante conhecida, dois problemas gravíssimos da capital: o aumento dos casos de dengue e o baixo estoque de sangue do Hemoacre.

Natércia, aliás, está bem melhor. Precisou tomar sangue seis unidades de plasma ontem, mas está bem. O objetivo da campanha é mesmo arrecadar mais sangue para o Hemoacre, por causa da baixa quantidade em estoque e alta necessidade – seja por conta da dengue ou de outras circunstâncias. Natércia precisou e pôde usar. Nada mais justo que seus familiares e amigos se juntem nessa campanha deveras importante.

Ato de amor

A doação de sangue é um ato voluntário e humanitário. Temos fé que muitos irão se sensibilizar com a questão e ajudar para que o estoque seja ampliado. Já a dengue…. Bem, a dengue é algo mais complexo. É um caso gravíssimo de saúde pública gerado por uma série de fatores, entre os quais a responsabilidade do poder público está bem acima da do cidadão que precisa cuidar das suas casas.

Saúde!

Torço para que Natércia e tantos outros que sofrem com a dengue logo se restabeleçam. Já passei por isso, sei como é difícil. Que Deus nos ajude em mais esta batalha!

Patrício e Raquel Eline Albuquerque, amigos queridos que comemoram as Bodas de Cristal – 15 anos de uma união feliz e abençoada – no último dia 30 ao lado dos filhos Asaph e Laura Milla. Sou feliz por poder compartilhar da vida deles desde sempre!

Na escola

Esta semana foi de alegria e apreensão. Meu sobrinho Lorenzo começou a estudar. Adaptação nem sempre é fácil e a gente sofre no começo, mas que alegria vê-lo versando nas primeiras letras. Muitas mães e pais estão nesse mesmo processo. A todos só posso dizer: acreditem, vai passar e eles irão se habituar à escola!

Saudável

Rio Branco está cheia de boas marmitas saudáveis para quem precisa almoçar no trabalho. E o melhor é que nesse processo de concorrência, já que são vários os espaços disponíveis, os preços se tornaram mais acessíveis também.

Primeira-dama Ana Paula Cameli e a mãe Maria Lice Correia na solenidade de posse do irmão, deputado Nicolau Júnior, novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre

Pele

Cuidar da pele nunca chamou tanta atenção como nos últimos meses. O assunto bomba principalmente no Instagram. Por aqui temos muitos produtos de boa qualidade à disposição, com tendência de ampliação do mercado.

Semana

Nessa perspectiva é que será inaugurado no final do mês, na Flora Manipulação, o Emporium da Pele, especializado dermocosméticos da Samana, marca conceituada no mercado e que agora conta com distribuição de equipamentos e acessórios para estética de alta qualidade, além de uso profissional e home care em Rio Branco.

O Kit de Máscaras a base de Caviar da Samana Dermocosméticos está entre os queridinhos do mercado de Skin Care, e já está à disposição na Flora Manipulação de Rio Branco