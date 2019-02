Acreana está na UTI após acidente em tentativa de roubo no Peru; família pede ajuda

A acreana Hulda Maciel Góes de Gutiérrez, que mora no Peru com o esposo, sofreu um grave acidente na noite da última quarta-feira, 6, na cidade de Puerto Maldonado, no país vizinho. Segundo a irmã de Hulda, tudo aconteceu quando uma dupla de criminosos em uma motocicleta tentava roubar a bolsa da vítima.

“Ela trafegava em sua motocicleta quando dois homens se aproximaram e tentaram roubar sua bolsa. Por conta da força usada por eles para puxar a bolsa, ela caiu da moto e bateu a cabeça no asfalto”, relata Aquesia Maciel, irmã da vítima.

A queda ocasionou um grave ferimento. Hulda Maciel foi levada ao hospital inconsciente, com sangramentos no nariz e ouvido. “Ela passou por uma cirurgia no lobo occipital, ou seja, teve traumatismo craniano e está com edemas na cabeça. Agora, se encontra em coma na Unidade de Pronto Atendimento (UTI), em Puerto Maldonado, e já passou por duas cirurgias. Ela está em estado gravíssimo”, conta a irmã.

As duas cirurgias realizadas no crânio da vítima foram para drenar os coágulos que se formaram em sua cabeça. Hulda também quebrou a clavícula na queda, conforme informações dos familiares.

Descaso

A família lamenta que, até o momento, as autoridades peruanas não têm dado importância para o caso. “Apesar de eu ter esgotado todos os meios para pressionar, para que essa investigação ocorra e chegue aos criminosos, não vemos ação da polícia peruana. Por isso, pedimos, encarecidamente, a divulgação da notícia como forma de pressionar a justiça peruana a investigar o caso e chegar aos suspeitos que tentaram roubar a bolsa da minha irmã e acabaram provocando esse acidente”, conta Aquesia Maciel.

De acordo com a irmã, tal delito, de puxar bolsas, principalmente de mulheres, na cidade do país vizinho é muito comum. No entanto, “as autoridades locais não fazem nada a respeito, não traçam nenhum tipo de estratégia pra combater esse tipo de delito”, garante Maciel.

A equipe de reportagem do ac24Horas entrou em contato com a delegacia de combate a Roubos e Extorsões e foi informada de que esse é o tipo de situação em que a polícia do Acre não tem competência para pressionar as autoridades peruanas, mas que se houver interesse do Governo do Acre em exigir respostas neste caso, este sim poderia se posicionar com todos os respaldos.

O acidente envolvendo a acreana repercutiu em Puerto Maldonado, o vídeo mostrando o momento em que a vítima é socorrida chegou a ser divulgado na TV “Uriol Canal 33”, do país vizinho. O vídeo também foi postado em vários canais de notícias via Facebook, como na página “Serenazgo Puerto Maldonado”, que é bastante acessada na cidade peruana.

“Com a divulgação desse crime ocorrido com minha irmã nos sites e em um veículo acreano, eu posso usá-la pra pedir para os jornais peruanos republicarem, a fim de pressionar a polícia peruana para avançar nas investigações”, destaca Aquesia.

Veja o vídeo do momento em que os socorristas chegaram ao local do acidente: