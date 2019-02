Vendedores de açaí pedem ajuda aos deputados em reunião na Aleac

Os fatos envolvendo o suposto caso de tentativa de envenenamento em Manoel Urbano ganham novos detalhes. Sete pessoas suspeitas foram ouvidas pelos delegados Rêmulo Diniz e Robert Alencar, responsáveis pela investigação. Outra novidade foi à divulgação de um Boletim de Ocorrência registrado pelo vereador do município, Luiz Castro (PSDB) que afirma que ele ingeriu a água contaminada durante audiência realizada no gabinete municipal.

Em depoimento a Polícia, o parlamentar relatou que estava desde novembro de 2018 sem manter qualquer contato com o prefeito porque, de acordo com ele, havia recebido mensagens “em tons ameaçadores” enviadas pelo prefeito.

Luiz Castro disse à polícia que na quarta-feira, 6, dia do suposto caso de envenenamento, ele teria recebido uma mensagem do gestor municipal solicitando uma audiência no gabinete da Prefeitura. A pauta da reunião seria a demissão de servidores do município.

No Boletim de Ocorrência (BO) consta que, de acordo com Castro, a conversa entre ele e Sá transcorreu de maneira tranquila.

O contato do vereador com o líquido supostamente envenenado se deu quando ele estava saindo do gabinete, pegou um copo que estava em cima da mesa e dirigiu-se ao frigobar que havia na sala “e viu duas jarras de vidro contendo água, pegou uma delas e colocou água no copo. Ao colocar na boca, sentiu um gosto forte de sal e ácido e imediatamente cuspiu a água”, informa o BO.

O parlamentar teria dito, então, ao prefeito que a água estava com gosto ruim. Em seguida, o prefeito provou da água e também cuspiu o líquido. O conteúdo da outra jarra também teria sido experimentado e apresentava o mesmo gosto da anterior.

Ainda em depoimento, Luiz Castro declarou que em momento algum o prefeito teria oferecido água para ele, que não está acusando ninguém, mas espera que o fato seja apurado e os culpados sejam punidos.