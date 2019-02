SINE tem 69 vagas disponíveis nesta quinta-feira (7), em Rio Branco

As inscrições para o FIES – Fundo de Financiamento Estudantil iniciam nesta quinta-feira, 7, para novos contratos no Centro Universitário Uninorte. O aluno interessado em concorrer, deve se cadastrar no Portal do Ministério da Educação (MEC), no site http://fies.mec.gov.br/, até 14 de fevereiro.

Para inscrever-se no FIES, o aluno deve ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), entre os anos de 2010 e 2018, não pode ter zerado redação e ter obtido nota igual ou superior a 450.

Caso o aluno tenha dúvidas quanto ao preenchimento do formulário de inscrição no FIES, pode procurar o Centro Integrado de Atendimento (CIA) da Uninorte, localizado no bloco D. No local, a instituição disponibilizará uma equipe para oferecer suporte aos estudantes. O horário de atendimento ao público será das 8h às 12h e das 14h às 18h.

A divulgação do resultado da pré-seleção na chamada única será dia 25 de fevereiro, no Portal do MEC. Lá, o aluno pré-selecionado deve complementar a inscrição entre os dias 26 de fevereiro e 7 de março. Passado esse período, o estudante deve procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), na Uninorte, em até cinco dias úteis. Caso o aluno não seja pré-selecionado, ele irá automaticamente para a lista de espera.

O FIES é um fundo de financiamento que oferece juro zero para pessoas com renda per capital mensal familiar de até três salários mínimos. Além disso, o programa possui outra modalidade de financiamento, o P-Fies, destinado para pessoas com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos.

Serviço

Inscrições FIES;

Prazo de inscrição: 07 a 14 de fevereiro;

Local de inscrição: Portal do MEC – http://fies.mec.gov.br/;

Resultado da pré-seleção: 25 de fevereiro;

Local de suporte Uninorte: Centro Integrado de Atendimento – Bloco D.