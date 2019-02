Rio Acre volta a subir em Rio Branco e Bombeiros estão em alerta

O nível das águas do Rio Acre segue em constante subida. Na medição feita às 9h desta quinta-feira, 7, o manancial apresentou a marca de 14,30 metros, ultrapassando a cota de transbordo de 14 metros.

Nas ultimas três horas, o Rio Acre já subiu seis centímetros, de acordo com as medições divulgadas pela Agência Nacional de Águas (ANA).

Nas cabeceiras também há registro de elevação no nível do rio. Em Assis Brasil, a medição das 6h indicava a marca de 4,67 metros, já na medição das 9h o manancial registrou nível de 5,01 metros.

Em Brasileia, contudo, há sinais de vazante, com base nas medições das últimas três horas. Às 6h a marca do manancial era de 10,41 metros, às 9h diminuiu para 10,21 metros.

Nas cidades de Xapuri e Capixaba o afluente apresentou elevação nessa última medição divulgada pela Defesa Civil. Em Xapuri o rio está na marca de 11,98 metros e Capixaba marca 11,95 metros.

Os rios Espalha e Riozinho do Rola seguem com elevação de seus níveis e na medição das 9h registraram as marcas de 9,65 metros e 14,87 metros, respectivamente.

