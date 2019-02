“Operação Barreira” aborda mais de 200 veículos em combate ao roubo e tráfico

As primeiras horas da operação deflagrada pela Polícia Militar do Acre no trevo do município de Senador Guiomard realizou 212 abordagens. Foram mais de duzentos veículos vistoriados durante a tarde desta quinta-feira (7). A missão, concretizada pela equipe da PM, contou com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) e de cães farejadores do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Acre (BOPE).

Ônibus e carros de passeio vindos de Brasileia em direção à Capital acreana foram revistados. De acordo com o Comandante Geral da PM no Estado, o principal objetivo da ação é “evitar a saída de veículos oriundos de roubo e, ainda, a circulação de entorpecentes, coibindo o tráfico de drogas”, garante Coronel Mário Cesar.

A ação segue o planejamento estratégico da atual gestão para o combate ao crime no estado, segundo a Polícia Militar.

Além das abordagens, foram realizadas revistas e consultas junto aos condutores de veículos que precisaram passar pela rodovia. As ações devem continuar em outras regiões estratégicas para o combate aos crimes contra o patrimônio.