Nível do Rio Acre ultrapassa cota de transbordamento na manhã desta quinta-feira, 7

por Davi Sahid

O Jovem Tiago de Araújo Costa, de 21 anos, que estava desaparecido desde domingo (3) foi encontrado em estado avançado de decomposição na tarde desta quarta-feira (6) numa área de mata localizada no Ramal do Macílio, próximo ao centro do Daime, as margens do Rio Acre na região do Benfica em Rio Branco.

O corpo foi encontrado por um homem que passava pelo local, estava numa área de mata fechada, com marcas de agressões e perfurações por arma branca.

Segundo a família, Tiago saiu de casa por volta de 05:30h de domingo, acompanhado de três rapazes dizendo que participaria de uma festa no Pólo Benfica e não retornou para sua casa.

A polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos dos peritos em criminalística.

O cadáver foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do crime.

A motivação do crime é desconhecida.