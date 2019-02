Jovem é alvejado a tiros após visitar parentes no “Morro do Marrosa”, em Rio Branco

Os ataques de membros de organizações criminosas a pessoas em via pública continua na Capital. Mileudo Coelho dos Santos, de 19 anos, foi mais uma vítima da violência que impera na cidade. O jovem foi ferido com um tiro na tarde desta quinta-feira (7) no Morro do Marrosa, bairro Preventório, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do site ac24horas, Mileudo é morador do conjunto Habitacional Cidade do Povo e teria ido visitar uns parentes no bairro Preventório, no trajeto, enquanto caminhava foi abordado por homens não identificados em uma motocicleta de cor preta e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros. Um dos projeteis acertou o jovem no braço, transfixando o corpo. Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu correr e fugir dos criminosos.

Populares que passavam pelo local colocaram o jovem num veículo e o encaminharam a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Uma ambulância do Samu foi acionada e conduziu o ferido ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 3° Batalhão foram acionados via Ciops e ao chegarem no local, colheram informações e saíram em busca de prender os acusados, mas ninguém foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os criminosos.