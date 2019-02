Hospital do Amor firma parceria com Uninorte e divulga data de realização de provas

A data e o local de realização da prova do processo seletivo do Hospital do Amor foram definidos nesta quinta-feira, 7, em reunião entre o administrador da unidade, João Paulo Silva e a equipe do Centro Universitário Uninorte.

“Estive reunido com a direção do Centro Universitário Uninorte, Ricardo Leite e Vanessa Vogliotti, para firmar parceria para a realização da segunda etapa do processo seletivo do hospital. As provas serão aplicadas no Centro Universitário Uninorte, Bloco C, em Rio Branco, no dia 24 de fevereiro, às 8 horas [hora local]”, revelou o administrador do hospital.

João Paulo ressalta que foi preciso alterar as datas da programação do Processo Seletivo devido à demanda de currículos recebidos, que superou expectativas do Recursos Humanos da unidade.

“Vale destacar que os candidatos que tiverem seus currículos selecionados, conforme o perfil do Hospital, receberão uma ligação da equipe de RH confirmando sua participação na segunda etapa, que é a prova”, destaca Silva.