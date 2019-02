Grupo no Facebook ajuda eleitores do Bolsonaro a arrumar um amor

A base do governo teve muita dificuldade ontem na primeira sessão no enfrentamento com os deputados de oposição, liderados por Daniel Zen (PT) e Edvaldo Magalhães (PCdoB). Como se diz no jargão político “macacos velhos do c* pelado”. O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (PP) parecia completamente perdido sem nenhum tipo de assessoria do Palácio Rio Branco para ajuda-lo e orientá-lo com informações. Os demais parlamentares da base, mesmo os mais experientes, não estavam preparados para defender o governo. Agiram como um lutador que entra no ringue sem aquecimento e é logo nocauteado. O único a atuar na linha de frente foi o emedebista Roberto Duarte que movimentou a bancada ao abordar a suspensão de pagamento das pensões dos ex-governadores. A Mesa Diretora, coordenada pelos deputados Nicolau Junior (PP) e Luís Gonzaga (PSDB), foi impecável na condução dos trabalhos. Se a base do governo não se alinhar vai apanhar mais do que cachorro de índio em dia de caiçuma na aldeia.

. Independente da nobre intenção do deputado Roberto Duarte (MDB) em pedir o bloqueio do pagamento das pensões dos ex-governadores, a causa é perdida.

. A mesma medida já foi tentada juridicamente e redundou em um rombo maior nos cofres do Estado, que teve que reembolsar os pensionistas com juros e correção monetária.

. A solução está na gaveta da CCJ em uma PEC que prevê a “necessidade real” dos ex-governadores aposentados, ou seja, só poderia receber aqueles que não tivessem outro tipo de renda na iniciativa pública ou privada.

. A maioria hoje ficaria de fora.

. Não é justo que Fátima Almeida, viúva do ex-governador Edmundo Pinto, e Maria Lúcia de Araújo, também viúva de José Augusto, além da professora governadora Iolanda Fleming não recebam suas pensões.

. Quem sugeriu que o açaí deva ser pasteurizado foi o vereador médico Jackson Pinheiro (PT) e não seu colega N. Lima (PSL) como publiquei em matéria da Câmara.

. Porém, N. Lima ajudou bastante no debate.

. A Câmara Municipal de Rio Branco é a única no Brasil que lê na sessão do dia seguinte à ata da sessão anterior.

. Com tanta tecnologia a disposição estão perdidos no tempo, tempo precioso aliás!

. Basta usar o modelo da Câmara Federal ou da Assembleia Legislativa do Acre.

. Até o fechamento da coluna não consegui arrancar cinco linhas da prefeita Socorro Neri (PSB) opinando sobre a eleição do senador Petecão para a Secretaria do Senado.

. Muito trabalho!

. Me contaram a seguinte história:

. Determinada prefeitura (do interior) fez uma grande licitação para a aquisição de material de construção.

. Parte do dinheiro está sendo drenado através de propinas!

. É isso!

. O cidadão, que é funcionário, deveria ir a Polícia Federal e contar a mesma história.

. Acho que não vai porque ficou fora do bolo.

. Como diz o procurador-chefe da Operação Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, se um corrupto se arrepende e quer colaborar ele deve ser beneficiado.

. Então, vai lá!

. É para isso que serve a delação premiada que colocou o ex-presidente Lula na cadeia.

. O que não é justo é dá mais 12 anos para o Lula e deixar o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PSL), livre, leve e solto.

. A lei é contra todos!

. “Erga Homini”, em bom Latim!

. Antes de chegar ao poder a imprensa é a coisa mais importante e democrática do mundo.

. Depois, como diz o Zé Aderaldo, é perseguidora!

. A presidente Dilma, mesmo com fogo cerrado da grande imprensa contra ela, dizia:

. “Prefiro o barulho da imprensa do que o silêncio das ditaduras”.

. O governador Gladson Cameli (PP) não pode voltar de Cruzeiro do Sul ontem no final da tarde, muito chuva na região do Juruá.

. O ex-prefeito Deda quer ter uma conversa de pé de orelha com o governador Gladson, mas sem passar pelo Ribamar.

. Vai tomar café amargo!

. Porque, querendo ou não, tem que chamar o Ribamar.

. É um dos assessores mais competentes do governo!

. O anão Montana Jack foi visto em uma encruzilha na última sexta-feira à meia noite.

. O que fazia?

. O Tribunal de Justiça em boas mãos, desembargador Francisco Djalma está com muita disposição para trabalhar!

. Vou ali na casa da vereadora Lene Petecão tomar um café.

. Bom dia!