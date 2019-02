Fies 2019: jovens de baixa renda concorrem a 100 mil vagas a juros zero

A última medição realizada pela Defesa Civil no Acre, às 15 horas desta quinta-feira, 7, registrou uma elevação no nível do Rio Acre na capital acreana, marcando 14,44 milímetros. Com isso, o Corpo de Bombeiros confirmou na tarde de hoje que duas famílias residentes no Segundo Distrito de Rio Branco tiverem que ser desabrigadas devido ao aumento no volume das águas.

Até o momento, uma família composta por quatro pessoas precisou ser retirada da rua Bolívia, localizada no bairro Habitasa e levada para casa de familiares. Outra família, desta vez residente da rua Campinas, no bairro Ayrton Sena, também teve que desabrigar a casa onde moravam três pessoas.

Na cidade de Brasileia, o nível das águas do Rio Acre marcou 9,16 metros. Mesmo longe da cota de transbordo, que naquela região é de 11,40 metros, as autoridades do município do Alto Acre estão em monitoramento constante do manancial.

Cruzeiro do Sul também registrou elevação no Rio Juruá. O manancial continua acima da cota de transbordamento com 13,74 metros. O Riozinho do Rola está com 14,94 metros desde as 15 horas de hoje.

Pela manhã, em Abunã (RO), o Rio Madeira ultrapassou em quatro centímetros a cota de alerta e está com 22,04 metros.

Conforme a Defesa civil municipal, cerca de quatro bairros da capital acreana estão sendo monitorados, pois já foram atingidos, parcialmente, pele cheia do Rio Acre, são eles: Baixada da Habitasa, 6 de agosto, Airton Sena e uma parte do Triângulo.