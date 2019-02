Família que estava há três dias com água na residência recebe ajuda para retirar móveis

Uma família que reside no bairro Ayrton Sena, em Rio Branco, foi flagrada pela câmera do vídeomaker do ac24horas, na tarde desta quinta-feira (7), no momento em que estavam retirando seus pertences de sua casa, devido as águas do rio Acre chegarem na residência. No local, o casal de moradores lamentaram estar saindo do seu lar e informaram que estavam há três dias debaixo d’água, e só na tarde de hoje, puderam receber uma ajuda. Veja o vídeo:

O que chamou atenção também, foi o mascote da família, o cachorro que atende pelo nome de Dragão, ele estava em cima de uma mesa há três dias e foi resgatado.