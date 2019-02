Detran arrecadou mais de R$ 70 milhões em 2018, mas gastou R$ 74 milhões, diz líder do governo

Em resposta ao requerimento do deputado Roberto Duarte (MDB), que pediu informações financeiras a respeito da arrecadação de multas de trânsito no Estado do Acre no ano de 2018, o líder do governo, Gerlen Diniz (Progressista) informou que no ano passado órgão arrecadou mais de R$ 70 milhões com todas as receitas, mas gastou R$ 74 milhões.

O deputado enfatizou que um levantamento minucioso está sendo feito pela atual diretoria do Detran e revelou que alguns gastos chamam a atenção. “Estamos fazendo o levantamento, mas friso que o gasto com água mineral no órgão é absurdo. Vamos investigar isso direitinho. Eu mesmo divulgarei esses dados aqui”, disse Diniz.

Diniz ainda defendeu a Política de Trânsito do órgão, enfatizando que alguns ajustes precisam ser feitos, mas que também as campanhas ajudam a salvar vidas. Ele disse ainda que dos 34 radares instalados em Rio Branco, 28 pertencem a Prefeitura de Rio Branco e o restante ao Deracre. “O Detran apenas gerência. O Detran não tem radares”, disse.