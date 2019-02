Apesar da chegada da água nos quintais, alguns moradores não deixam suas casas

A elevação do nível do Rio Acre na capital começa a ocasionar o acumulo de galhos e troncos de árvores, bem como outros entulhos, popularmente chamados de balseiros, nas pilastras das duas principais pontes do centro da cidade, Wanderley Dantas e Juscelino Kubitschek.

O acúmulo de balseiros, aliado a forte correnteza do rio, pode causar danos aos pilares estruturais das pontes, principalmente na ponte Metálica (Juscelino Kubitschek) que é a mais baixa, por isso, nesta quinta-feira, 7, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi destacada para avaliar as estratégias de ação para a retirada dos entulhos que se acumulam nas pontes.