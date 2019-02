Semsa faz arrastão contra o Aedes

Desde que as ações de combate ao Aedes foram intensificadas pela prefeitura de Rio Branco, em outubro do ano passado, as equipes da secretaria de saúde, já alcançaram 50 mil imóveis de Rio Branco só com arrastões, quando os agentes vão de casa em casa na busca ativa e eliminação de focos do mosquito. Nesta quarta-feira, o 11º arrastão do período, foi realizado no Bairro das Placas, a partir da Escola Theodolina Falcão Macêdo.

Os arrastões nos bairros são realizados toda quarta-feira e são complementados por outras ações estratégicas diárias, como blitz educativas e palestras.

A coordenadora da Escola Theodolina, Selma Gama, elogiou as medidas adotadas pela Prefeitura, por meio da SEMSA e diz que o arrastão, que também vasculhou todas as dependências da unidade de ensino, faz a diferença. “Eles já estiveram aqui no bairro em outras ocasiões e realmente, a ida dos agentes de casa em casa é eficaz, porque a gente percebe na escola que os alunos, bem como os pais, ficam mais atentos e tiram dúvidas sobre o mosquito e as doenças causadas por ele”, explica a gestora, que cita que “assim que o ano letivo for iniciado vamos reforçar ainda mais o combate ao mosquito em toda a comunidade, por meio dos alunos”.

O diretor da Vigilância em Saúde da SEMSA, Félix Araújo da Silva, destaca que apesar dos esforços, os casos de notificação de dengue, bem como a positividade, aumentaram. “O que aumenta também nossa responsabilidade e da população, que não deve se descuidar de suas casas e quintais para evitar os focos do Aedes”.

Outras ações

Nesta quinta-feira, 7, a SEMSA realiza blitz educativa de combate ao Aedes na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Teatrão, a partir das 8 horas da manhã. Na sexta-feira, 8, a partir das 8 horas haverá exposição e palestra para o público sobre as fases do Ades e as formas mais eficazes de combate ao mosquito. “Quanto mais gente alcançarmos com informações e conscientização, mais teremos chance de diminuir os focos e os casos das doenças causadas pelo Aedes, por isso todas as estratégias são utilizadas e reforçadas neste período de aumento das chuvas”, conclui o diretor de Vigilância em saúde, Félix Araújo.