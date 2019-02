Rio Acre marca 13,72m: Prefeitura segue com monitoramento e estrutura no Parque de Exposições

De acordo com medição realizada pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) às 9h da manhã desta quarta-feira, 6, o nível do Rio Acre subiu 42 centímetros nas últimas 24 horas, alcançando a marca de 13,72 metros. O manancial se aproxima da cota de transbordamento que é de 14 metros, na capital.

Por determinação da prefeita Socorro Neri, desde a segunda quinzena de janeiro, a Defesa Civil passou a funcionar no Parque de Exposições, onde permanecerá até abril, quando acaba o período chuvoso e o risco de enchentes. “A determinação da prefeita Socorro Neri é que toda a estrutura já montada com 94 boxes, lavanderia, cozinha e unidade de saúde, permaneça da forma que está, para o caso de necessidade. A decisão da prefeita leva em conta a agilidade na resposta da estrutura da Prefeitura”, explica o coordenador da COMDEC, Cel. George Santos.

No interior

Em Assis Brasil, o rio dá sinais de vazante, o que pode ocasionar elevação do nível das águas na capital. Na medição desta manhã, em Assis Brasil, o nível do rio baixou de 8,52 para 5,08 metros nas últimas 24 horas. Em Brasileia e Xapuri, o rio apresentou elevação. Em Brasileia, o nível do rio Acre marcou 10,42m, em Xapuri chegou a 11,13m. Os rios Espalha e Riozinho do Rola estão com nível elevado, marcando 9,45 metros e 14,55, respectivamente.

Rio Branco 2019

No dia 19 de janeiro deste ano, o maior nível registrado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil foi quando o manancial atingiu 14,43 e desabrigou 5 famílias nos bairros Ayrton Senna e Baixada da Habitasa. As famílias contaram com apoio da Prefeitura, que as retirou dos locais atingidos, e a pedido, realizou o transporte para casa de parentes.

Monitoramento

Com informações da Agência Nacional de Águas (ANA), a COMDEC segue monitorando o nível do Rio Acre e principais afluentes. A população pode ter acesso às informações em tempo real pelo aplicativo “Alerta Rio Branco”. A ferramenta está disponível para sistema Android.