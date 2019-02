Previsão desta quarta-feira (6) indica possibilidade de chuva em regiões do Acre

Aparentando demonstrar certa mágoa por ter sido preterido como primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Duarte (MDB), em seu primeiro discurso na Tribuna da Casa, “bateu e assoprou” no atual governo e seus secretários

Duarte parabenizou a reforma administrativa elaborada pela equipe de governo de Gladson Cameli, porém afirmou que vai exigir ao máximo o primeiro escalão do governo, cobrando e criticando quando necessário. “Nós sabemos o caos que recebemos o Estado. Recebemos um Estado sucateado, largado, abandonado na segurança, saúde e educação e engrosso o coro para pedir um pouco paciência ao novo governo”, disse o parlamentar.

“Nós estaremos aqui para lhe ajudar, mas para lhe cobrar. Cobrar principalmente os seus secretários. O nosso intuito é buscar melhorias para todos os acreanos. Nunca esquecendo a iniciativa privada, o agronegócio”, frisou o deputado.

“Quero deixar claro que que contem com o nosso apoio. mas também quero que todos tenham consciência que aqui estaremos para fiscalizar. Foi isso que eu fiz na câmara municipal de Rio Branco e quero fazer aqui. Existe sim posições de independência em qualquer casa legislativa no Brasil e eu nao preciso em nenhum momento aceitar o que o governo do Acre quiser. Eu preciso sim ser coerente em meus posicionamentos”, disse Duarte.

“Não serei a oposição e muito menos da base de sustentação. Serei do povo que me elegeu. Desejo o maior sucesso ao governador”, disse o deputado, que adotou a tática do bater e assoprar.