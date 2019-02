Nível do Rio Acre sobe 48 centímetros em 24 horas e se aproxima da cota de transbordamento

A reabertura da BR-319, ligando Manaus a Porto Velho, foi a pauta do encontro dos governadores e da bancada federal dos estados da região Norte com o ministro Tarcísio Freitas, dos Estados e da Infraestrutura, na tarde desta terça-

feira, 5, em Brasília.

O vice-governador do Acre, Wherles Rocha, representou o estado no encontro. Rocha destacou a importância da BR-319 para o desenvolvimento econômico do Acre e de toda a região Norte.

“As populações destas regiões não podem ser penalizadas por questões políticas. A BR-319 é o coração de acesso ao nosso estado. É por ela que entram e saem logísticas de alimentos e por onde passa o desenvolvimento do Acre”, destacou o vice-governador.

O vice-governador aproveitou ainda para ressaltar como primordial a recuperação da BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul. “Ainda temos no Acre o desafio de recuperar a BR-364, e levar o desenvolvimento aos municípios que ficam às margens da BR. É um sonho sairmos do isolamento”, frisou Rocha.

Este slideshow necessita de JavaScript.

O ministro Freitas ressaltou que a região Norte é muito importante para o desenvolvimento econômico do país, e que o Governo Federal vai olhar com carinho para os estados do Norte, em especial o Acre.

“A BR-319 será refeita. É um compromisso político deste governo, pois sabemos da importância desta estrada para a economia do país e para o desenvolvimento dos estados, em especial o Acre”, afirmou o ministro.

Do Acre, participaram também da reunião os senadores Sérgio Petecão e Mailza Gomes, as deputadas Mara Rocha e Perpétua Almeida, e os deputados Jesus Sérgio e Pastor Manoel Marcus. (Com informações de David Casseb)