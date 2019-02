Motos com alteração em escapamento estão na mira da PM de Sena Madureira

A Polícia Militar de Sena Madureira promete intensificar as fiscalizações de trânsito para coibir ações ilícitas, entre elas, a circulação de motocicletas com alterações no escapamento. A informação foi dada nesta semana pelo comandante da PM no município, major Casagrande.

O comandante adiantou que as ações de fiscalização devem ter início neste fim de semana. Casagrande alerta que a alteração no escapamento dos veículos é ilegal e as motos que foram identificadas com modificações poderão ser apreendidas.

Segundo a PM de Sena Madureira, a população local tem apresentado reclamações sobre o barulho intenso que os veículos com modificações em escapamentos emitem.

Lei é rígida

A Resolução nº 14/1998 do Contran informa que além de dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, outros equipamentos são exigidos para motocicletas, entre eles estão: espelhos retrovisores, de ambos os lados; farol dianteiro; lanterna na parte traseira; lanterna de freio; iluminação da placa traseira; indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiro e traseiro; velocímetro; buzina e pneus que ofereçam condições mínimas de segurança.

A não identificação de um desses itens pode caracterizar-se como infração de natureza grave, segundo artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multa no valor de R$ 195,25, além de retenção do veículo.