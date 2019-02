Hospital do Amor esclarece processo de seleção na Capital

A redação do ac24horas recebeu algumas queixas de pessoas que se candidataram às vagas de emprego no Hospital do Amor afirmando que não estaria havendo lisura no processo de seleção dos candidatos.

A reportagem entrou em contato com o administrador da unidade de saúde, João Paulo Silva, que assegura que toda a análise dos candidatos está sendo feita dentro do que estabelece a lei.

“O que ocorre é que as pessoas estão confundindo essa unidade com uma unidade de saúde pública. O Hospital do Amor é uma unidade privada, ligada à rede do Hospital de Barretos. Nós seguimos o que preconiza a CLT [Consolidação das Leis do Trabalho]. As empresas podem contratar de forma direta ou, dessa que foi eleita pela empresa aqui no Acre, que consiste em três etapas: análise curricular, prova e entrevista. Não é um concurso público, porque não somos unidade pública. Por isso, não haverá uma lista dos aprovados ou classificados”, ressaltou o administrador da unidade.

Segundo João Paulo Silva, a equipe do Hospital do Amor recebeu aproximadamente 12 mil currículos. “Isso foi um fato histórico entre as unidades do Hospital de Barretos. Imaginem, são 12 mil pessoas em busca de vagas”, contou.

O administrador adiantou que diante da quantidade de currículos recebidos, a estimativa é que haja alteração no prazo para as análises curriculares. “As provas para conhecimentos específicos seria realizada, a princípio, dia 10, mas como recebemos muitos currículos, estamos avaliando a possibilidade de mudar a data para que a equipe de RH [Recursos Humanos] tenham tempo para fazer as devidas avaliações dos currículos”, detalhou Silva.

João Paulo Silva reforça que todos os currículos enviados farão parte do banco de dados do RH da empresa. “Se, por exemplo, contratarmos um profissional e por algum motivo ele se desligar da empresa, teremos outros candidatos para selecionar”, observou.

Caso haja mudanças nas datas da realização das provas, o administrador garantiu que a comunidade será previamente informada pelos meios de comunicação local.