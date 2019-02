Homem é ferido com duas facadas após ter ameaçado trabalhador na Baixada da Sobral

José Auricélio Marques de Lima Melo, de 41 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da manhã desta quarta-feira (6). O homem foi ferido com dois golpes de faca na rua São Salvador, próximo ao Mercantil Boas Novas no bairro Plácido de Castro, Baixada da Sobral.

De acordo com informações repassadas a reportagem do site ac24horas, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local se deparou com José em via pública ferido com dois golpes de faca, que atingiu o pescoço e o peito.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Segundo a Polícia, o autor do crime foi um homem identificado como Claudionei, que após cometer o crime não fugiu do local. O autor alegou aos policiais que trabalha em um mercantil e que José havia feito ameaças de morte a ele. Afirmou ainda que ao ver Auricélio entrando em seu local de trabalho pegou uma faca que era utilizada na tarefas do mercado e desferiu os golpes de faca contra a vítima.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e Claudionei foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.