Emerson Jarude denuncia desconto ilegal de 20% do IPTU e ameaça com CPI

A Polícias Militar e Civil cumpriram dois mandados de prisão e prenderam no início da manhã desta terça-feira (5) Karisson da Silva Nogueira de 22 anos e Raimundo No ato de Lima, 39 anos. A prisão aconteceu no bairro Cristo Libertador e no Km 2 da BR-364, no município de Sena Madureira, distante 144 km de Rio Branco.

Karisson foi preso em razão de uma tentativa de homicídio, contra Fabiano no Bairro da Invasão.

Já Raimundo foi preso pelo fato de ter se evadido do sistema de monitoramento, quebrando a tornozeleira eletrônica.

A dupla foi conduzida a Delegacia de Polícia Civil do município para os devidos procedimentos em seguida serão encaminhados para o presídio Evaristo de Moraes.