Petecão deve assumir como primeiro-secretário no Senado

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) usou a Tribuna da Aleac para mandar um recado duro ao governador Gladson Cameli, presente na Sessão Solene de abertura dos trabalhos da Casa nesta terça-feira, 5. “Não espere de nós a paz dos cemitérios, governador”, disse o comunista.

O parlamentar da oposição afirmou em sua fala que o atual governo pode esperar o diálogo com a oposição, mas que os deputados do bloco não aceitarão “prato feito”, se referindo a Projetos dos Executivos que são aprovados na casa sem o devido debate. “Pode esperar diálogo da nossa parte. Só nao tera diálogo com prato feito. queremos ajudar. Vamos atrapalhar muito no que tivermos certeza do que não é bom para o nosso povo”, enfatizou.

Magalhães ainda ressaltou a euforia da nova equipe de governo, afirmando que “uns são tão eufóricos, que prometem soluções mágicas para problemas tão complexos” e afirma que conforme o tempo for passando, “o parafuso será apertado”.

O oposicionista aproveitou ainda para alfinetar a mensagem governamental, que segundo ele, não falou nada a respeito de operações de crédito. “Todo mundo que mexe com finanças públicas sabe do que eu falo. Tenho certeza, e não vai demorar muito, que o governo vai bater na nossa porta pra fazer empréstimo para fazer o investimento que o Acre precisa. Quero dizer que não vou me comportar aqui como parte de sua bancada que votou contra os empréstimos, no passado. Vamos votar no melhor para o Acre”, ressaltou.