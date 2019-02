Secretaria de Educação do Acre suspende distribuição de açaí para as escolas da rede pública

O Tribunal de Contas do Estado do Acre isentou o ex-prefeito James Gomes pelo atraso no salário dos servidores da prefeitura municipal de Senador Guiomard, no Acre. O relatório de análise técnica teve como relator o conselheiro Ronald Polanco. O documento credita ao prefeito preso, André Maia, a responsabilidade por atraso injustificável no pagamento dos servidores no início do ano de 2017.

Maia, que se encontra preso desde o dia 13 de dezembro do ano passado, por pagar “mensalinho” a vereadores, foi condenado pelo órgão controlador a pagar multa no valor de R$ 3.570. A questão de autoria pelo atraso no pagamento dos servidores se transformou em debate político na região.

Desde o ano passado, que as contas municipais sofrem uma verdadeira devassa e fiscalização por parte do TCE-AC. O Ministério Público Estadual após a Operação Sarcófago pediu o afastamento de seis vereadores suspeitos de receberem ilegalmente R$ 3 mil por mês do poder executivo.

O prefeito afastado André Maia foi preso suspeito de comprar favores e apoio político, desviar verbas públicas e fraudar licitações com superfaturamentos de cerca de R$ 5 milhões. A polícia Federal informou que o esquema era baseado na compra de favores envolvendo empresários regionais, funcionários públicos, advogados e vereadores. Com relação ao valor desviado com fraudes em licitações medidas judiciais para sequestro e bloqueio de bens e valores de R$ 1,2 milhão foram providenciadas.

Em Brasília, James Gomes disse que a conclusão do relatório por parte do TCE do Acre faz justiça e repara ataques de toda natureza sofridos após sua saída do cargo de prefeito. “Demos o melhor pela população de Senador Guiomard, esperamos vitórias em outras ações que tramitam no Poder Judiciário. Confio na Justiça” conclui o ex-prefeito.