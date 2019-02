Polícia Civil deflagra Operação Abunã e prende envolvidos com roubos, tráfico e homicídios

Dois homens armados em uma motocicleta feriram a tiro o detento monitorado por tornozeleira Gerlan Alain Mota Lopes, de 33 anos, foi ferido com um tiro em via pública na tarde desta terça-feira (5). O crime aconteceu na Rua da Hosana, bairro João Eduardo em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas a reportagem do site ac24horas, Gerlan caminhava na rua quando a dupla se aproximou e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou 4 tiros, sendo que um dos projeteis atingiu a vítima na coxa. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao pronto socorro de Rio Branco. De acordo com o paramédicos a situação do paciente é estável, mas requer cuidados pois o detento teve a coxa transfixada e o projetil ficou alojado no pênis.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características da moto e dos autores do crime em seguida saíram em busca de prendê-los.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia acredita que a motivação do crime foi briga entre facções.