Ministério deve promover força-tarefa para fiscalizar locais de venda e processamento de açaí

O Acre deve receber até o fim deste mês uma força-tarefa constituída por auditores fiscais federais e engenheiros agrônomos o Acre para fiscalizar locais que processam e comercializam açaí no Acre. A informação foi dada pelo responsável pela Superintendência Federal da Agricultura no Acre (SFA/AC), Luziel Carvalho, em entrevista coletiva promovida nesta terça-feira, 5.

“Já entramos em tratativas com Brasília para realizar uma força-tarefa, no Estado como um todo, tanto nas indústrias que são registradas no MAPA [Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento], quanto nas indústrias e comerciantes que não são registrados”, afirmou o superintendente.

O gestor adiantou que virão ao Acre auditores e engenheiros de diversos Estados da federação e afirmou que também serão convidados a integrar o grupo equipes da Vigilância Sanitária do e do Ministério Público.

Luziel Carvalho informou que no Estado há três indústrias certificadas com selo de boas práticas no processamento do açaí. Duas estão localizadas em Rio Branco e uma em Feijó. Ele esclareceu que para que o consumidor tenha a garantia que está adquirindo um produto certificado é necessário verificar se na embalagem há o número de registro no MAPA. “As fiscalizações que fazemos nas indústrias geralmente são anuais”, destacou.

Não podemos “matar” uma cadeia produtiva, diz superintendente

O superintendente da SFA/AC pediu mais coerência e responsabilidade por parte da Vigilância Sanitária na forma de tratar essas questões. “Não podemos ‘matar’ uma cadeia produtiva tão forte e promissora como a da do açaí do Estado do Acre, com um dos melhores produtos do Brasil, por serem identificados produtos contaminados em apenas um ponto dentre os analisados. É a forma que se trabalha. Parece que as pessoas que estão à frente da gestão buscam mais o holofote, o ego pessoal e não pensam nas consequências que isso pode trazer para uma cadeia como um todo e para a economia do Estado”, frisou o gestor.

Luziel lembrou que centenas de produtores rurais que atuam na cadeia produtiva do açaí participaram, nos últimos anos, de capacitações ofertadas pelo governo do Estado visando às boas práticas no manuseio, acondicionamento e venda do produto. “Não estamos criminalizando quem produz, mas a legislação será aplicada”, avisou o representante do Ministério da Agricultura no Acre.