Mais de cinco mil pessoas se inscrevem em processo seletivo temporário da Emurb

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detra/Acre) notificou 79 proprietários de veículos que estão no pátio da autarquia. A lista inclui cinco carros e 74 motos, que estão identificados por placa, modelos, cor, ano, número do chassi e, nome do proprietário.

A autarquia esclarece que os débitos dos veículos podem ser parcelados, para isso, é necessário que o proprietário compareça ao Departamento e faça a negociação.

“Tem que se dirigir ao Detran para poder fazer o parcelamento ou pagamento total do que está pendente na cidade”, explica Anderson Castro, responsável pelo setor operacional.

A notificação aos proprietários dos carros e motos se faz necessária para que, em caso de não negociação ou quitação do débito, o Detran possa colocar o veículo disponível para leilão.